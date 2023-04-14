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Владимир Кузь рассказал о реализации дорожного нацпроекта в Псковской области

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области за 2022 год отремонтировали порядка 160 км дорог и четыре крупных моста. Об этом сообщил куратор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в регионе, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

Видео: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Объем финансирования составил 4 млрд 200 млн рублей, из них федеральные средства составляют более 2 млрд рублей, уточнил депутат. Подробнее о ремонте дорог по нацпроекту Владимир Кузь рассказал в видео, опубликованном в группе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день в Псковском региональном отделении реализуются 22 федеральных партийных проекта. Это основа ежедневной работы регионального отделения партии по наиболее важным направлениям и инициативам, которые нашли отражение в программе партии. За каждой такой инициативой стоит проблема, актуальная для многих людей, поэтому мы предпринимаем все усилия для ее решения», - отметили в реготделении партии.