Пробка образовалась на дороге до кладбища «Орлецы» в Пскове на Радоницу

Пробка образовалась в Пскове на дороге на кладбище «Орлецы» сегодня, 25 апреля, на Радоницу.
Фото: «МК в Пскове»
Водитель-очевидец оценил пробку как «гигантскую» и добавил, что очередь из машин растянулась от моста 50-летия Октября до улиц Мирной и далее, по всей дороге до кладбища, сообщает Telegram-канал «МК в Пскове».
Напомним, сегодня, во второй вторник после дня Пасхи, Церковь отмечает особый праздник - Радоницу, или Радуницу - день поминовения усопших. Радоница для верующих начинается с Божественной литургии в храме, потом все молятся во время панихиды и отправляются на кладбище.
Ранее сообщалось, что в Пскове на Радоницу запустили дополнительные автобусы до кладбищ.