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Пробка образовалась на дороге до кладбища «Орлецы» в Пскове на Радоницу

Пробка образовалась в Пскове на дороге на кладбище «Орлецы» сегодня, 25 апреля, на Радоницу.

Фото: «МК в Пскове»

Водитель-очевидец оценил пробку как «гигантскую» и добавил, что очередь из машин растянулась от моста 50-летия Октября до улиц Мирной и далее, по всей дороге до кладбища, сообщает Telegram-канал «МК в Пскове».

Напомним, сегодня, во второй вторник после дня Пасхи, Церковь отмечает особый праздник - Радоницу, или Радуницу - день поминовения усопших. Радоница для верующих начинается с Божественной литургии в храме, потом все молятся во время панихиды и отправляются на кладбище.

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Ранее сообщалось, что в Пскове на Радоницу запустили дополнительные автобусы до кладбищ.