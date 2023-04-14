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На ремонты мостов в Псковской области в 2023 году направят 855 млн рублей

Капитальный ремонт семи мостов завершат в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сессии Псковского областного Собрания 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Значительные средства запланированы на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог - 855 млн рублей, отметил Станислав Стармолотов.

В 2023 году завершат работы по капремонту семи мостов. Среди них:

капремонт моста через реку Великая на автодороге Пушкинские Горы - Рождество – Велье в Пушкиногорском районе;

капремонт моста через реку Идрянка на автодороге Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе;

капремонт моста через реку Лочкино на автодороге Псков-Гдов-Сланцы в Псковском районе;

капитальный ремонт моста через реку Меленка на автомобильной дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Стругокрасненском районе;

капремонт моста через канаву на автодороге Малая Толбица-Гверздонь-Мельницы в Псковском районе;

капремонт моста через реку Чернея на автодороге Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе;

капремонт моста через реку Кебца на автодороге Подборовье-Лопатово-Боровичи в Псковском районе.

Кроме того, будут выполняться работы по капитальному ремонту и ремонту 9-ти мостов, переходящих на 2024 год, в том числе: