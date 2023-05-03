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Федеральную дорогу Р-56 в Псковской области временно перекроют 9 мая

Движение транспорта перекроют на участке федеральной дороги Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (км 152+567 – км 152+670) в городе Порхове 9 мая с 12:40 до 13:10. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Схема: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Причина перекрытия – праздничные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна участников пройдет к братскому захоронению по улицам Псковской и Красноармейской от пересечения с улицей Мебельной до пересечения с улицей Профсоюзной.

Для регулирования движения транспорта в период проведения мероприятий будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД. «Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов», - добавили в учреждении.