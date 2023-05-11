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Асфальт на двух участках дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в Новоржевском районе

Асфальт на двух участках дороги Пушкинские Горы – Локня отремонтируют в Новоржевском районе. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Вместе с руководителем комитета по транспорту и дорожному хозяйству области Станиславом Стармолотовым работали в двух районах округа №9. Осмотрели начало работ второй очереди ремонта дороги "Новгородка - Пушкинские Горы". Первый этап (12 км) был выполнен в минувшем году, подрядчик трудился ответственно, сейчас продолжает работу, срок завершения объекта – сентябрь текущего года», - написал Армен Мнацаканян.

Так, внутри поселка Пушкинские Горы, в рамках содержания региональной дороги отфрезеровано 400 м. Этот участок в центре поселка был сильно изношен, уточнил он.

«Глава района Оксана Филиппова еще в зимний период обращалась с просьбой привести дорогу в надлежащий вид. К 6 июня, заверил Станислав Стармолотов, асфальтовое покрытие будет восстановлено», - пояснил вице-спикер.

В Новоржевском районе осмотрен участок дороги «Новоржев-Опочка» в районе деревни Дубровы.

«В деревне Орша вместе с председателем районного собрания Любовью Трифоновой осмотрели трехкилометровый участок дороги. Состояние неудовлетворительное. Со Станиславом Яновичем обсудили варианты решения вопроса ремонта. Полагаю, в ближайшее время ситуация изменится. В этом сезоне будут отремонтирован асфальт на двух участках дороги "Пушкинские Горы – Локня»" в границах Новоржевского района. В следующем сезоне планируется ремонт этой региональной дороги в границах города Новоржева. Также с нами работали руководители филиалов "Псковавтодор" в двух районах, обсудили вопросы качества содержания дорог. Благодарю Станислава Яновича за конструктивный диалог и возможность решать вопросы на месте», - подытожил Армен Мнацаканян.