АвтоМир / Дороги

Ремонт дороги Опочка-Дубровка-граница с Республикой Белорусь продолжается в Себежском районе

Ремонт региональной дороги Опочка-Дубровка-граница с Республикой Белорусь продолжается в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Автодорога востребована у жителей Псковской области, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, она пролегает вдоль особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Себежский».

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В прошлом году в нормативное состояние подрядчик привел участок с 61-го по 80-й км, в этом году подрядчику предстоит привести к нормативу еще около 19 км на двух участках.

В настоящее время активные работы ведутся на участке с 25-го по 35-й км. Здесь продолжается расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности и деревьев мягких пород. На некоторых участках дороги отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя.

В дальнейшем подрядчик завершит ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановит укрепленные части обочин и виражей, отремонтирует водоотвод проезжей части и водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, а также укрепит обочины. Кроме того, в порядок будут приведены автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка, и установлено барьерное ограждение.

Кроме того, работы продолжатся и на втором участке – с 52-го по 61-й км. Ремонт дорожного покрытия на этом участке был выполнен еще в прошлом году. Сейчас подрядчику предстоит завершить ремонт пересечений и примыканий, отремонтировать мост через реку Чернея, укрепить обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью, а также привести в порядок автобусные остановки и нанести дорожную разметку.

Срок завершения работ по контракту намечен на июль 2023 года.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за два года в нормативное состояние будет приведено около 38 км трассы Опочка – Дубровка – граница с Республикой Белорусь.

Автодорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.