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Псковавтодор заявил о завершении ремонта ряда автодорог

Псковавтодор продолжает дорожные работы в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в Пушкиногорском районе завершен ремонт участка автомобильной дороги «Пушкинские Горы-Носово» (км 0+000-0+400). Здесь выполнены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины.

В Псковском районе завершается ремонт автомобильной дороги «Макарино-Дуброво» (км 0+000 – км 1+900). Выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия, специалисты приступили к срезке валов на обочинах.

В Новоржевском районе завершены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги «Новоржев – Кудеверь» (км 3+974 – км 6+200). Ведется укрепление обочин.

В Красногородском районе продолжается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги «Красногородск - Саурово – Дорохи» (км 1+000 - км 3+400).

Кроме того, в рамках этой же адресной программы по контракту с Псковавтодором подрядная организация АО «ДЭП 275» приступили к подготовительным работам в Невельском районе. На участке автомобильной дороги «Опухлики- ж/д ст. Изоча» (км 0+000-2+500) дорожники завершены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Асфальтовые работы будут продолжены.

Совсем скоро все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние, а местные жители смогут оценить результат, заверли в Псковавтодоре.