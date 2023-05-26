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Игорь Шатурный с рабочим визитом посетил Великие Луки

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный совершил рабочий выезд в Великие Луки 26 мая с целью контроля за ходом дорожных работ и реализацией инфраструктурных объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

В городе его сопровождали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, специалисты правительства региона, представители городского УЖКХ и подрядных организаций. Первым объектом, который посетил Игорь Шатурный, стал перекресток проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Напомним, там была произведена реконструкция с устройством подземных переходов.

«Подрядчик нам обещает, что до конца июня будут выполнены все обязательства и гарантийные работы, и объект будет сдан в эксплуатацию», - отметил по итогам посещения данного объекта вице-губернатор.

Далее рабочая группа осмотрела ход капитального ремонта участка дороги от перекрестка улицы Металлистов и улицы Антонова до улицы Камышовой, а также улицы Камышовой.

Также внимание было уделено ремонту улицы Новосокольнической, где в настоящее время ведётся строительство тротуаров и недостающего наружного освещения. Работы идут по графику.

«Здесь всё планово. Подрядчик обещает, что до начала июля объект будет сдан. Задача такая стоит», - подчеркнул заместитель губернатора.

Игорь Шатурный также отметил, что строительному контролю поставлена задача держать качество работ на особом контроле и постоянно сообщать о недостатках заказчику, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие и реагирование.

«Качество должно быть на высшем уровне. Деньги вкладываются немаленькие, поэтому важно потом не переделывать», - заключил Игорь Шатурный.