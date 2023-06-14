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Начался ремонт псковского «Пентагона»

Начался ремонт дворовой территории на Западной, 11 в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Начался долгожданный ремонт. Двор большой, его огибают сразу 6 многоквартирных домов. Из-за высокой стоимости ремонта разбили работы на этапы. В первую очередь входят два дома – Западная, 11 и Коммунальная, 52», – отметил глава города.

Напомним, в народе этот двор называют «Пентагоном».

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Контракт рассчитан на два года.

«Ведем переговоры с подрядной организацией, чтобы выполнить весь объем в этом сезоне. А это большая часть дворовых проездов, тротуаров, подходов к подъездам и выезд из двора под аркой! По желанию жителей также сделаем парковку», - уточнил Борис Елкин.

Ремонт идет за счет городских средств.