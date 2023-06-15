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Ремонтные работы на улицах Труда и Звездной в Пскове начнутся 19 июня

Ремонт проезжей части улицы Труда от улицы Звездной до улицы Инженерной в Пскове начнется 19 июня, на этом участке будет ограничено движение автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Сначала будет закрыта правая часть дороги (при движении из центра), затем - левая. Транспорт будет перепускаться на свободную часть улицы. К тому же, в этот день начнется проведение аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения по улице Звездной, которые продлятся до 3 июля. На этот период будет закрыт для движения автотранспорта участок проезда между многоквартирными жилыми домами №2 и №10 по улице Звездной.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - обратились к жителям города в администрации.