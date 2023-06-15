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Дорожники продолжают восстанавливать дороги в Псковской области

«Псковавтодор» согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» активно ведет дорожные работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Так, в Псковском районе завершают работы на дороге Быстроникольское - Черская (км 2+600 – км 5+550). На отдельных участках дорожники выполнили устройство основания из щебня с фамом, а также обновили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по укреплению обочин.

В Красногородском районе выполнили работы по устройству выравнивающего и верхних слоев асфальтобетонного покрытия на дороге Красногородск - Саурово - Дорохи (км 1+000 - км 3+460).

В Великолукском районе приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия на дороге Мартьяново - Поречье. В нормативное состояние приводят участок км 8+100 - км 14+000.