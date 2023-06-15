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Асфальт укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

Асфальт укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Напомним, Октябрьский проспект ремонтируют на участке от улицы Свердлова до улицы Вокзальной.

Цель ремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Основная задача ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги.

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Старый асфальт на Октябрьском проспекте начали срезать на этой неделе.