Асфальт укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

Асфальт укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Напомним, Октябрьский проспект ремонтируют на участке от улицы Свердлова до улицы Вокзальной.
Цель ремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Основная задача ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги.
Старый асфальт на Октябрьском проспекте начали срезать на этой неделе.