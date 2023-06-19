Состояние и ремонт дорог Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН

Состояние и ремонт дорог Псковской области обсудят в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 20 июня.
Что сделано и что еще предстоит сделать, чтобы привести дороги региона в нормативное состояние? Как продвигается ремонт мостов? Какова роль национального проекта «Безопасные качественные дороги»? Как осуществляется контроль за ремонтом дорог?
На эти и другие вопросы ответят:
Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.