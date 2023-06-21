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Движение транспорта на участке улицы Кузнецкой в Пскове закроют 22 июня

Движение автотранспорта на участке улицы Кузнецкой в Пскове закроют 22 июня с 9:00 в районе здания № 17 по Октябрьскому проспекту при движении от улицы Спортивной в сторону Октябрьского проспекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение введут в связи с тем, что подрядная организация будет проводить профилактические работы по ликвидации повреждения кабельной линии на светофорном объекте, расположенном на пересечении улиц Кузнецкой и Октябрьского проспекта.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.