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Дорогу военного городка Владимирский лагерь отремонтировали в Струго-Красненском районе

Ремонт дороги военного городка Владимирский лагерь завершили в Струго-Красненском районе. Отремонтированный участок дороги осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда сегодня, 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Псковавтодор с опережением сроков завершил работы по замене изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 1,6 км. На участке автодороги заменили асфальтобетонное покрытие на автомобильных стоянках, разворотной площадке, заездных карманах автобусных остановок, укрепили обочины.

Также был проведен ремонт бортовых камней и автопавильонов, нанесли дорожную разметку, установили знаки и искусственную неровность возле школы.

«Чудо, над которым мы работали, случилось. Сам проехал», – отметил Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил, что дорога не ремонтировалась на протяжении 28 лет.

Врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов выразил слова благодарности за содействие в ремонте дороги. «В день 120-летия мы сдали дорогу», – уточнил он.

Напомним, автодорога давно нуждалась в проведении ремонтных работ. Это стало возможным только после передачи ее в пользование региона. Вопрос передачи решился при непосредственном участии главы региона.

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Кроме того, губернатор спросил о жилом фонде городка. Глава Струго-Красненского района Александр Волков ответил, что в данный момент тут проживает 1240 человек. Здесь находятся два детских сада, один из которых законсервирован, и одна школа.

Также Михаил Ведерников обратил внимание на состояние детских площадок. Глава района добавил, что от местных жителей поступали обращения. Губернатор пояснил, что данный вопрос проработают.