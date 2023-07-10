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Участок оживленной улицы Калинина ремонтируют в Острове

Ремонт участка улицы Калинина от улицы Ветеранов войны до съезда на улице Апакидзе продолжается в городе Острове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Протяженность участка составляет около 600 метров. На всем протяжении дорожная организация обустраивает тротуар.

«Для нас это имеет особое значение: в администрацию района поступали обращения граждан с просьбой сделать пешеходную зону вдоль оживленной дороги», – отметил Дмитрий Быстров.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», заключен муниципальный контракт на ремонт участка улицы. В августе работы должны быть завершены.

При наличии финансирования планируется решать вопрос организации пешеходных дорожек в других частях города, заключил глава муниципалитета.