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Приоритетность движения транспорта меняется на одном из перекрестков на улице Труда в Пскове

Приоритетность движения транспорта меняется на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Он отметил, что с 14 июля автобусная остановка «Звездная» на улице Труда переносится с островка безопасности на проспект Энтузиастов у дома №1. «Все автобусы теперь будут останавливаться там!» - подчеркнул Борис Елкин.

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«Вместе с этим меняется приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов. Полоса общественного транспорта у островка безопасности ликвидируется. Смотрите на дорожные знаки и будьте внимательны!» - обратился к псковичам градоначальник.

О готовящейся «перенастройке» движения на Запсковье глава города сообщал ранее.