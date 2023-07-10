Приоритетность движения транспорта меняется на одном из перекрестков на улице Труда в Пскове

Приоритетность движения транспорта меняется на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Он отметил, что с 14 июля автобусная остановка «Звездная» на улице Труда переносится с островка безопасности на проспект Энтузиастов у дома №1. «Все автобусы теперь будут останавливаться там!» - подчеркнул Борис Елкин.
О готовящейся «перенастройке» движения на Запсковье глава города сообщал ранее.