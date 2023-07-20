О сложностях при устройстве подземных переходов в Великих Луках рассказал глава города

До начала проектирования подземных переходов в Великих Луках специалисты выполнили инженерно-геологические изыскания, поскольку было известно о слабости грунтов. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.
Насколько конкретно был слабый грунт определилось при разработке котлована.
«В этой связи потребовалось принятие дополнительных решений, в том числе и проектных, а также потребовались дополнительные финансовые средства. Отмечу, что изначальный проект был разработан ещё в две тысячи пятнадцатом году, исходя из ценовой политики по материалам и работам того времени. Соответственно, к моменту начала строительства выделенного на реализацию проекта финансирования было недостаточно», - объяснил Николай Козловский.
Проектом предусмотрели и перекладку многих сетей: напорной канализации, водопровода и других.
Кроме того, многие материалы, которые были необходимы для производства строительных работ, были крупногабаритными, и заказать их можно было только за пределами города и региона – в других городах России и республике Беларусь. Для транспортировки необходимы были специальная техника и спецрейсы.
По словам Николая Козловского, произведенная стабилизация грунта в пятне выполнения работ по реконструкции перекрестка позволила, в том числе, укрепить фундаменты зданий и повысить надежность конструкций.