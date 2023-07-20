АвтоМир / Дороги

О сложностях при устройстве подземных переходов в Великих Луках рассказал глава города

До начала проектирования подземных переходов в Великих Луках специалисты выполнили инженерно-геологические изыскания, поскольку было известно о слабости грунтов. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

Насколько конкретно был слабый грунт определилось при разработке котлована.

«В этой связи потребовалось принятие дополнительных решений, в том числе и проектных, а также потребовались дополнительные финансовые средства. Отмечу, что изначальный проект был разработан ещё в две тысячи пятнадцатом году, исходя из ценовой политики по материалам и работам того времени. Соответственно, к моменту начала строительства выделенного на реализацию проекта финансирования было недостаточно», - объяснил Николай Козловский.

Проектом предусмотрели и перекладку многих сетей: напорной канализации, водопровода и других.

«Самое сложное – это перекладка сетей газа высокого и низкого давления. Сети газа высокого давления, которые переносили, – это сети, которые снабжают газом большую часть город. Поэтому, необходимо было провести эти работы без остановки подачи газа в город. И это было выполнено с помощью специальной системы, для поставки которой был заключен договор с поставщиками из Москвы. Поставка осуществлялась из — за рубежа. В этот процесс вмешалась пандемия и процедура затянулась. Эпидемия коронавируса и действовавшие на тот момент ограничительные меры затянули и процесс согласования перекладки сетей с компаний "Газпром". Вопрос решался порядка пяти месяцев, что в итоге заметно отразилось на сроках сдачи объекта. Также было принято разумное решение не производить данные работы зимой», - продолжил он.

Кроме того, многие материалы, которые были необходимы для производства строительных работ, были крупногабаритными, и заказать их можно было только за пределами города и региона – в других городах России и республике Беларусь. Для транспортировки необходимы были специальная техника и спецрейсы.

«Во время строительства были сообщения от жильцов, проживающих в домах рядом со стройкой, которые опасались за свои дома. По данному вопросу скажу следующее. Фундаменты и несущие конструкции всех домов и зданий были обследованы проектной организацией до начала строительства и во время производства работ. В целях мониторинга безопасности были установлены девять маячков. На объекте вёлся специальный журнал, просадок не было, были незначительные, миллиметровые подвижки на одном из маяков. Аварийных ситуаций выявлено не было», - заметил глава города.

По словам Николая Козловского, произведенная стабилизация грунта в пятне выполнения работ по реконструкции перекрестка позволила, в том числе, укрепить фундаменты зданий и повысить надежность конструкций.