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Видеонаблюдение установили в подземном переходе в Великих Луках

Видеонаблюдение установили в подземном переходе в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

«В настоящее время получено заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям проектной документации, идут пусконаладочные работы по платформам для маломобильных граждан, установлено видеонаблюдение. Подрядные организации устраняют все замечания», - рассказал он.

Помимо этого, рабочим пришлось несколько раз перекрашивать стены и ремонтировать освещение.

«Это было необходимо сделать в связи с актами вандализма и надо сказать, что данные работы тоже увеличили сроки сдачи. Сдача объекта будет выполнена только тогда, когда будут проведены все необходимые работы. Хочу отметить, что перекрёстком горожане в рабочем, тестовом режиме пользуются уже не один месяц. Это время показало, что увеличилась автомобильная пропускная способность, отсутствуют пробки автотранспорта, что положительно сказалось на снижении уровня загазованности», - объяснил Николай Козловский.

По словам главы города, повысилась безопасность пешеходов, а сам объект не нарушил архитектурный облик улиц.