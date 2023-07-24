АвтоМир / Дороги

Схему организации дорожного движения на площади Победы изменили в Пскове

Схему организации дорожного движения на площади Победы изменили в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: PskovLine

«Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, схема организации дорожного движения на площади Победы поменялась! Прошу соблюдать правила дорожного движения и следовать нанесенной дорожной разметке», - написал он.

Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП и увеличить пропускную способность, отметил глава Пскова.

Ранее, 28 июня, на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения приняли проект создания турбокольцевых перекрестков на площади Победы и площади Героев-Десантников в Пскове.