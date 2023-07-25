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Мост через реку Великая в Пушкиногорском районе готов на 85%

Капитальный ремонт моста через реку Великая на 9 километре автомобильной дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье продолжается в Пушкиногорском районе. Техническая готовность моста составляет 85%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Это вторая региональная дорога, ведущая к знаменитым Пушкинским горам, где расположен музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское», а также могила поэта. Кроме того, автодорога обеспечивает транспортную доступность для жителей муниципалитета.

Масштабный капремонт сооружения проводится в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Длина моста после капремонта составляет 125,18 метра.

Работы на мостовом сооружении ведутся с 2021 года. За это время на объекте выполнили целый комплекс работ: ремонт конструкций опор моста, устройство новых монолитных железобетонных подферменных площадок, шкафных стенок, открылков, переходных плит, замена опорных частей.

Также работники выполнили ремонт существующих железобетонных балок пролетного строения и монтаж балок в проектное положение. Произвели замену мостового полотна – устройство выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Установили новое металлическое перильное ограждение, заменили элементы водоотвода, выполнили работы по устройству конусов моста с укреплением монолитным бетоном.

В настоящее время специалисты завершают укрепление автодорожных подходов габионными конструкциями от размыва в случае повышения уровня воды в реке. Продолжаются работы по устройству деформационных швов и технологических проходов для обслуживания моста, а также работы по устройству конструкции дорожной одежды автодорожных подходов и элементов водоотвода.

В завершении будет выполнен комплекс работ по устройству технических средств организации дорожного движения: барьерного ограждения, дорожных знаков, разметки на проезжей части.

Капитальным ремонтом занимается подрядная организация ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость выполнения 359 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок завершения работ по контракту – конец ноября 2023 года.