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Движение транспорта ограничили на участке улицы Коммунальной в Пскове

Движение транспорта ограничили на участке улицы Коммунальной в Пскове с 31 июля, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

С 31 июля по 3 августа с 20:00 до 6:00 на Коммунальной будет ограничено движение по полосам. Сегодня подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальта на участке улицы Коммунальной от Балтийской до Западной. Работы будут вестись на одной стороне проезжей части.

Напомним, 12 июля асфальт укладывали на участке между улицами Балтийской и Рокоссовского. 13 июля дорожники работали на участке между улицами Рокоссовского и Западной.