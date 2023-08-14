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Два перекрестка отремонтируют в Пскове

Перекрестки улиц Шоссейной – Алмазной, Максима Горького – Розы Люксембург отремонтируют в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Подходит к концу ремонт дорог картами, который в этом сезоне включает 16 адресов или более 40 тысяч квадратных метров изношенного покрытия. В список вошли самые проблемные участки улиц, которые не попали в план полноценного ремонта. Нашли возможность заключить еще один контракт», – рассказал Борис Елкин.

Глава города уточнил, что в ближайшее время подрядчик приведет в порядок перекрестки улиц Шоссейной – Алмазной, Максима Горького – Розы Люксембург и участки улицы Льва Толстого от пересечения с объездной дорогой под виадуком до переулка Медведово.