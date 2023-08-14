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Дорогу отремонтировали в Пустошинском районе после обращения местной жительницы

Прокуратура Пустошкинского района по обращению местной жительницы проверила содержание автомобильной дороги в границах деревни Мельница-Новая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установили, что в месте установки водопропускной трубы, уложенной в насыпи дороги для пропуска водного потока, имелись разрушения укреплений откоса насыпи, размыв русла водотоков водопропускной трубы. Автомобильная дорога на момент проведения проверки находилась в ненормативном состоянии. На ней имелись дефекты в виде просадок, сдвигов и волн грунта, древесно-кустарниковая растительность в полосе отвода. В зимний период это повлекло отсутствие транспортной доступности в деревню Новая Пустошкинского района, отметили в ведомстве.

В целях устранения нарушений закона в адрес главы Пустошкинского района прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены. Орган местного самоуправления обеспечил выполнение подрядной организацией ремонтных работ по переустройству водопропускной трубы и дорожного полотна.