АвтоМир / Дороги

Ремонт центральных улиц стартовал в Опочке

Подрядчик приступил к ремонту автомобильной дороги Опочка – Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия (Р-23) км 409+955 по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонтируемый участок, общей протяженностью более двух километров, проходит по двум центральным улицам в Опочке – Коммунальной и Ленина. Здесь расположен ряд социально-значимых объектов: автовокзал, парк, педагогический колледж и здание местной Администрации.

На улице Коммунальная уже ведется фрезерование изношенного дорожного покрытия на проезжей части.

В рамках ремонта дорожники восстановят укрепленные части обочин и виражей, отремонтируют водопропускные трубы, заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепят обочины. Также подрядчик отремонтирует тротуары на улице Ленина и приведет в порядок автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость – более 93 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Срок завершения работ по контракту запланирован на май 2024 года.