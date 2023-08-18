Водителей могут начать штрафовать за непропуск пешехода на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Псков

Опасный пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее на этом участке дороги произошли серьёзные ДТП с участием пешеходов.
По итогам обсуждения участники комиссии решили обратиться в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству с просьбой установить камеру для отсмотра пешеходов, проработать вопрос о выделении данного пешеходного перехода путём подсвечивания и обрезки деревьев, а также запретить поворачивать налево с улицы Гоголя на Октябрьский проспект.