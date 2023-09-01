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Ремонт дороги до усадьбы «Михайловское» завершили в Пушкинских Горах

В рамках адресной программы «Псковавтодор» продолжает дорожные работы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Дедовичском районе дорожники приступили к ремонту автомобильной дороги Красные Горки – Хмелевицы. На ремонтируемом участке завершается фрезерование изношенного дорожного покрытия и ведется устройство выравнивающего слоя асфальта.

В Пушкиногорском районе завершили ремонт участка автомобильной дороги от автодороги Пушкинские Горы – Петровское, км 3 + 912 до усадьбы «Михайловское». Здесь уложили новый асфальт и укрепили обочины.

На завершающем этапе находится и ремонт участка автомобильной дороги Пушкинские Горы – Петровское (км 0+060- км 1+348). Ведется укрепление обочин.

В Плюсском районе продолжается ремонт четырех участков автомобильной дороги Большие Льзи – Которск, где ведутся работы по устройству выравнивающего слоя покрытия.

В Опочецком районе дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта на трех участках автомобильной дороги Опочка – Лобово – Мякишево.

Кроме того, в рамках этой же адресной программы по контракту с «Псковавтодором» подрядная организация – «ДСК-Себеж» продолжает дорожные работы в Себежском районе. На участке автомобильной дороги Идрица-Чайки ведется устройство уже верхнего слоя асфальта.

В скором времени все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние, уточнили в комитете.