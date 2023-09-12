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Светофор временно отключат на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове

Светофор временно отключат на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове с 14 по 20 сентября. Об этом администрация города Пскова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с выполнением работ по переустройству светофорного объекта на пересечении улиц Чудской и Алмазной отключат светофор на регулируемом пешеходном переходе через улицу Чудскую», - рассказали в администрации.

Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок и быть внимательными при проезде перекрестка.