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Ремонт дорожных объектов на Запсковье завершили раньше срока

Ремонт дорожных объектов на Запсковье завершили раньше срока. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Ремонт улиц Новаторов, Евлентьева, Индустриальной (от Новаторов до Литейной) завершен на 7 месяцев раньше срока. На Евлентьева и Индустриальной помимо проезжей части сделали тротуары. По просьбам жителей и работников местных предприятий продлили маршрут автобуса №3 и обустроили остановки», – рассказал Борис Елкин.

Путепровод на улице Индустриальной сдан в срок. На нем заменили опоры освещения.

В общей сложности привели в порядок около пяти километров дорожного полотна.