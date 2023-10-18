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АвтоМир / Дороги

Движение грузовиков временно запретят на трех дорогах в Псковской области

18.10.2023 20:37|ПсковКомментариев: 1

Временное прекращение движения грузового автотранспорта вводится на региональных дорогах в Новосокольническом и Стругокрасненском районах с 19 октября по 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Запрет вводится для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:

  • на автодороге Насва – Вяз – Сивцево Новосокольнического района.
  • на автодороге Костелево – Горушка Стругокрасненского района.
  • на автодороге Марьино – Заполье – Рошелево Стругокрасненского района.

На период ограничения движения на автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в комитете. 

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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