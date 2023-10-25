АвтоМир / Дороги

Дорожники чистят снег на улицах Пскова. ФОТО

Дорожники чистят снег на улицах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.

28 октября на посыпке дорог и очистке тротуаров сегодня работали 35 единиц техники и более 40 рабочих.