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В Пскове начинает курсировать новый автобусный маршрут №52 «ж/д Вокзал – ул. Крестки»

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С 29 октября начинает курсировать новый автобусный маршрут №52 «ж/д Вокзал – ул. Крестки» перевозчика ООО «АвтэксБус», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

Изображения: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Остановочные пункты в прямом направлении: «Вокзал», «Онкодиспансер», «Завод Авар», «11 школа», «пл. Победы», «Дамба», «Храм Александра Невского», «Областная больница», «Никольский Храм», «ул. Народная», «Магазин Маяк», «ул. Юбилейная», «ул. Западная», «Телецентр», «Микрорайон Рижский», «ул. Рокоссовского», «ул. Печорская», «Торговый дом», «ул. Владимирская».

 

Остановочные пункты в обратном направлении: «Восточный проезд», «ул. Коммунальная», «Библиотека им. Игоря Григорьева», «ул. Юбилейная», «Универмаг», «Магазин Маяк», «Никольский Храм», «Областная больница», «Храм Александра Невского», «Дамба», «пл. Победы», «11 школа», «Завод Авар», «Онкодиспансер», «Вокзал». 

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