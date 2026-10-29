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В Красногородском округе начался капремонт моста через реку Синяя

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К капитальному ремонту моста через реку Синяя на 27-м километре автомобильной дороги Красногородск – Мозули приступили в Красногородском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На первом этапе строители возвели временный мост для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Старое сооружение демонтировано. Сейчас специалисты приступили к забивке свай для основания нового моста.

В рамках капремонта запланировано устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода с проезжей части, установка барьерных и перильных ограждений, а также наружное освещение и пешеходные тротуары.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 360 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2027 года.

«Обновлённый мост обеспечит надёжную и безопасную транспортную связь для жителей Красногородского округа», — заключили в министерстве.
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