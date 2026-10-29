В Красногородском округе начался капремонт моста через реку Синяя

К капитальному ремонту моста через реку Синяя на 27-м километре автомобильной дороги Красногородск – Мозули приступили в Красногородском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На первом этапе строители возвели временный мост для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Старое сооружение демонтировано. Сейчас специалисты приступили к забивке свай для основания нового моста.

В рамках капремонта запланировано устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода с проезжей части, установка барьерных и перильных ограждений, а также наружное освещение и пешеходные тротуары.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 360 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2027 года.