Временные ограничения движения введут на улице Воеводы Шуйского и переулке Ломаный в Пскове с 30 октября до 3 ноября и с 29 октября по 6 ноября соответственно из-за ремонтных работ, сообщили в администрации города.

Схемы измененного движения предоставлены администрацией города Пскова

Участок улицы Воеводы Шуйского от дома №6 по улице Красных Просвещенцев до дома №11 по улице Воеводы Шуйского полностью закрывается для движения автомобилей. Дорога вдоль дома №6 по улице Красных Просвещенцев также будет перекрыта.

В период перекрытия движения ограничения движения будут действовать с 8:00 до 17:00. В ночное время суток проезд будет открыт.

Также на участке переулка Ломаный в районе дома №7 введут однополосное движение с 29 октября по 6 ноября.

Все ограничения введены в связи с проведением дорожных работ.