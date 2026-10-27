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Временные ограничения движения введут на улице Воеводы Шуйского и переулке Ломаный в Пскове

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Временные ограничения движения введут на улице Воеводы Шуйского и переулке Ломаный в Пскове с 30 октября до 3 ноября и с 29 октября по 6 ноября соответственно из-за ремонтных работ, сообщили в администрации города.

Схемы измененного движения предоставлены администрацией города Пскова

Участок улицы Воеводы Шуйского от дома №6 по улице Красных Просвещенцев до дома №11 по улице Воеводы Шуйского полностью закрывается для движения автомобилей. Дорога вдоль дома №6 по улице Красных Просвещенцев также будет перекрыта.

В период перекрытия движения ограничения движения будут действовать с 8:00 до 17:00. В ночное время суток проезд будет открыт.

Также на участке переулка Ломаный в районе дома №7 введут однополосное движение с 29 октября по 6 ноября.

Все ограничения введены в связи с проведением дорожных работ.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», — добавили в администрации города.

 

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