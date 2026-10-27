Пскович разом оплатил 43 штрафа после ограничения права распоряжаться автомобилями

35-летний житель деревни Загорицы Псковского муниципального округа разом оплатил 43 административных штрафа после применения к нему принудительных мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Принадлежащий должнику автомобиль всю весну и лето регулярно попадал в объективы камер автоматической видеофиксации города Санкт-Петербурга. В общей сложности ими было зафиксировано 43 нарушения правил дорожного движения. Наиболее частыми проступками стали превышение допустимой скорости на 50 километров в час, а также несоблюдение правил остановки и стоянки в неположенных местах.

Так как ни один из назначенных штрафов в добровольном порядке оплачен не был, постановления Госавтоинспекции поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2. Общая сумма долга по всем исполнительным документам составила 36,5 тысячи рублей.

О возбуждении целой серии производств жителя деревни Загорицы уведомили посредством «Госуслуг», однако мер к погашению задолженности мужчина не принял. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с принадлежащими ему четырьмя транспортными средствами.

Спустя несколько дней после наложения данного обременения на депозитный счет подразделения службы судебных приставов поступила вся сумма задолженности в полном объеме. 43 исполнительных производства окончены фактическим исполнением.