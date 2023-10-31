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На улице Алмазной в Пскове две ночи будут укладывать нижний слой асфальта

Нижний слой асфальта на улице Алмазной в Пскове будут укладывать на протяжении двух ночей, с 1 на 2 и с 2 на 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«На этой неделе на улице Алмазной будут укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия. Для этого на две ночи движение по улице полностью закроют. Работы будут идти с 18:00 1 ноября до 8:00 2 ноября и с 18:00 2 ноября до 8:00 3 ноября», - говорится в сообщении.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.