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Тенденция к увеличению дорожного фонда наблюдается в Псковской области - Станислав Стармолотов

Тенденция к увеличению дорожного фонда наблюдается в Псковской области. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Что касается объема дорожного фонда, у нас стабильная тенденция к его росту. Если мы начинали с чуть более 13 миллиардов, то сейчас 13 миллиардов 718 миллионов составляет сумма на конец года. Что касается национального проекта "Безопасные качественные дороги" - почти 6,7 миллиарда в этом году на это направление заложено. Кассовое освоение приближается к 85%. По укладке физические объемы выполнены уже более 90%», - рассказал Станислав Стармолотов.

Он объяснил, что сейчас идет работа, которая не сильно зависит от погоды: обустройство дорог, обочин, съездов.

«Мы видим, что декабря еще нет, а мы большую часть практически закончили. На 2024 год проторговано более 70% в части дорожных работ. В части дорог до конца года контрактацию дадим на 99-100%. Есть другие направления, например, по нацпроекту: это обеспечение безопасности, освещение, тротуары, пешеходные переходы и мосты. По этим позициям, думаю, что в течение первого квартала 24-го года контрактация будет завершена», - подытожил гость студии.