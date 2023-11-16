Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области

Компания «Псковавтодор» — надежный партнер области, в этом году дорожники отработали на твердую «пятерку». Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.
Он добавил, что основные замечания касаются гравийных дорог.
«Мы знаем, "гравийки" у нас — не всегда стабильное покрытие, зависит от погодных условий. Здесь чуть посложнее, с техникой были проблемы. Но идет системная работа, благодаря губернатору Михаилу Юрьевичу (Ведерникову — ред.) в этом году дополнительно выделяются деньги на технику, в том числе и для "Псковавтодора"», - отметил гость студии.
Станислав Стармолотов также рассказал, что техника у компании в основном отечественного и белорусского производства, санкции серьезных проблем в плане техники не вызвали.