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Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области

Компания «Псковавтодор» — надежный партнер области, в этом году дорожники отработали на твердую «пятерку». Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Безусловно, надежный. Во-первых, это государственное предприятие, всегда можно обратиться по какому-то социальному вопросу, по которому не каждое коммерческое предприятие сможет помочь, здесь немножко другой подход. Всегда есть, к чему придраться, всегда есть какие-то замечания, но в этом году хотел бы отметить, что "Псковавтодор" в части дорожных работ отработал, я считаю, на твердую "пятерку", потому что, помимо планов этого года, были сделаны все долги по двум предыдущим, даже трем годам. То есть все подтянули в ноль, отработали в целом достойно, качественно», - сказал Станислав Стармолотов.

Он добавил, что основные замечания касаются гравийных дорог.

«Мы знаем, "гравийки" у нас — не всегда стабильное покрытие, зависит от погодных условий. Здесь чуть посложнее, с техникой были проблемы. Но идет системная работа, благодаря губернатору Михаилу Юрьевичу (Ведерникову — ред.) в этом году дополнительно выделяются деньги на технику, в том числе и для "Псковавтодора"», - отметил гость студии.

Станислав Стармолотов также рассказал, что техника у компании в основном отечественного и белорусского производства, санкции серьезных проблем в плане техники не вызвали.