Ремонт улицы Алмазной завершили в Пскове

Ремонт улицы Алмазной в Пскове завершили раньше срока почти на два года. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Движение с сегодняшнего дня полностью восстановлено. Обустроены тротуары вдоль всей дороги. Переформативано пересечение с улицей Чудской. Теперь здесь полноценный крестообразный перекресток.
«Благодарю подрядчика за качественную работу в сжатые сроки!» - добавил Борис Елкин.
Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.