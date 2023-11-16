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Ремонт улицы Алмазной завершили в Пскове

Ремонт улицы Алмазной в Пскове завершили раньше срока почти на два года. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Движение с сегодняшнего дня полностью восстановлено. Обустроены тротуары вдоль всей дороги. Переформативано пересечение с улицей Чудской. Теперь здесь полноценный крестообразный перекресток.

«Благодарю подрядчика за качественную работу в сжатые сроки!» - добавил Борис Елкин.

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Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.