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Почти 40 километров трассы Опочка - граница с Республикой Беларусь отремонтировали по нацпроекту

Еще 19 км автомобильной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе ввели в эксплуатацию после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Благодаря реализации президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за два года к нормативу приведено более 38 км трассы. В прошлом году подрядчик обновил участок с 61-го по 80-й км, в этом году работы велись на двух участках с 25-го по 35-км и с 52-го по 61-й км.

В ходе ремонта специалисты отфрезеровали изношенное дорожное покрытие, выполнили устройство двух новых слоев асфальта, отремонтировали водопропускные трубы, пересечения, примыкания, съезды, укрепили обочины и прибровочную часть.

Также обновили дорожное покрытие на мосту через реку Чернея. В нормативное состояние приведены автобусные остановки, вблизи которых обустроены пешеходные переходы. Для безопасности дорожного движения установлено барьерное ограждение, а также термопластиком и краской нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Автодорога востребована у жителей Псковской области, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, она пролегает вдоль особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Себежский».

Обновлением дороги занималась подрядная организация ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – более 687 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.