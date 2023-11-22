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АвтоМир / Дороги

Подрядчик провалил поставку битума на псковский завод из-за скачка цен

22.11.2023 17:34|ПсковКомментариев: 0

Индивидуального предпринимателя, который не поставил битум на асфальтобетонный завод Ammann в деревне Подборовье Псковской области, включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. 

Управление автомобильных дорог Псковской области заключило контракт с ИП для поставки нефтяного дорожного битума на асфальтобетонный завод Ammann. Предприниматель только одну заявку реализовал без нарушений, две - с нарушением срока, а две другие не исполнил. Общая сумма исполненных обязательств контракта составила 47,26% от его цены. 

Поставщик на стадии выполнения работ по последней заявке предложил заказчику расторгнуть контракт по соглашению сторон, поскольку биржевая цена на битум увеличилась. Также ИП попросил отозвать неисполненные заявки. Однако в ответ на предложение предпринимателя заказчик указал, что рост цен не является основанием для расторжения контракта. 

Управление автомобильных дорог Псковской области в одностороннем порядке расторгло договор.

Помимо ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком, Псковское УФАС России при принятии решения о включении ИП в РНП учитывало, что ранее сведения о нем уже дважды поступали в течение 2023 года. 

Теги: #дороги #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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