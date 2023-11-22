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Обстановка на дорогах осложнилась в Псковской области из-за снегопада

Обстановка на дорогах осложнилась в Псковской области из-за снегопада утром 23 ноября.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Как сообщают очевидцы, федеральная трасса Р-23 на участке от Пскова до Острова не почищена от снега и не посыпана. Водители вынуждены двигаться со скоростью 40-50 км/час.

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«В Пскове на ночной и утренний снег вывел коммунальные службы для уборки города», - сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего дня. Ранее сообщалось, что 23 ноября на территории Псковской области ожидается сильный снег.

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«Водителям необходимо строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Рекомендуем воздержаться от поездок, если вы не успели поменять летнюю резину на зимнюю», - обратились к водителям в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Их просят быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость.

Псковичей и гостей региона просят не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать проводимой уборке улиц.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.