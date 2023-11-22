Обстановка на дорогах осложнилась в Псковской области из-за снегопада утром 23 ноября.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Как сообщают очевидцы, федеральная трасса Р-23 на участке от Пскова до Острова не почищена от снега и не посыпана. Водители вынуждены двигаться со скоростью 40-50 км/час.
«В Пскове на ночной и утренний снег вывел коммунальные службы для уборки города», - сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение всего дня. Ранее сообщалось, что 23 ноября на территории Псковской области ожидается сильный снег.
Их просят быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость.
Псковичей и гостей региона просят не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать проводимой уборке улиц.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.