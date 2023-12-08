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Уличные светильники хотят закупить в Великих Луках за счет экономии

Уличные светильники планируют закупить в Великих Луках на сэкономленные в течение года средства. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Имеется муниципальный контракт по замене уличного освещения, идет мониторинг неработающих светильников. Все сигналы, которые поступают через единую дежурно-диспетчерскую службу, через приемную правительства Псковской области и через городскую администрацию, берутся на карандаш, составлен график. Мы понимаем, сколько светильников и где нужно поменять. Сейчас идет работа в этом направлении, к концу года на экономию хотим купить еще светильников, чтобы закрыть всю потребность в этом году. Если в этом году мы не справимся, в следующем точно все отработаем», - сказал Андрей Беляев.

По его словам, проблемы с уличным освещением в Великих Луках можно разбить на две части. Первая — выход из строя сетей, которые подают электричество в город. Гость студии отметил, что этот вопрос планомерно решается в рамках инвестиционной программы. Вторая проблема — состояние городских сетей. Их плановая замена ведется.

«Понятно, что для жителей это всегда определенные неудобства, но сетевики над этой проблемой работают. Надеемся, в будущем им получится уменьшить количество отключений», - добавил Андрей Беляев.