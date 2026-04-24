Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 25 апреля

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 200+000-286+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить уборка мусора и окрашивание перильных ограждений.

На участках 504+000, 505+000, 510+000, 516+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 19:00 из-за фрезерование а/б покрытия.

На участках 520+000-522+000, 526+000, 539+000-541+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 19:00. Будет проходить устранение повреждений и деформаций а/б покрытий.

