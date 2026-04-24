В Пскове изменится разрешенное время парковки на некоторых улицах для уборки города. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, соответствующие решения приняты межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения 24 апреля.

На участке улицы Гражданской от площади Героев-Десантников до улицы Советской установят день недели, когда будет ограничена парковка.

На улице Майора Достовалова в районе дома №2 заменят дорожные знаки 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» на дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и таблички 8.5.4 «Время действия» Также будет определен день недели для выполнения комплекса работ по уборке улицы, когда будет ограничена парковка.

Кроме того, отказано в установке дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» в проезде вдоль дома 50А по Октябрьскому проспекту к дому №52 по Октябрьскому проспекту.