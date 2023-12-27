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Восемь мостов на региональных и местных псковских дорогах обновили по нацпроекту

Восемь мостовых сооружений на дорогах регионального и местного значения общей протяженностью 391, 89 погонных метров капитально отремонтировали в Псковской области в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В уходящем году в Пскове завершилась масштабная реконструкция Троицкого (Советского) моста через реку Пскова. Сооружение связывает два района – центр города и Запсковье. Несмотря на то, что конструкцию моста полностью обновили, исторический вид сооружения удалось сохранить. Вместо двух полос движения здесь их теперь четыре. Ещё на объекте смонтировали красивую и лаконичную архитектурную подсветку, которая гармонирует с окружающим городским ансамблем, отметили в комитете.

В Дедовичском районе завершён капремонт 67-метрового моста на объездной дороге через реку Шелонь. Это крайне важный объект для района, который приводили в порядок с 2021 года. В рамках капремонта выполнено устройство основного моста, съездов, подходов и водоотводных канав, укрепление русла. Также были произведены работы по укреплению откосов на подходах к мосту, рекультивация прилегающих земель, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия и разметки на проезжей части сооружения. Также на мосту обустроен двусторонний тротуар, смонтировано наружное освещение.

Кроме того, в 2023 году капитально отремонтировано еще шесть мостовых сооружений на дорогах регионального значения:

В Пушкиногорском районе завершен капремонт моста через реку Великая на км 9+622 автомобильной дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе протяженностью 125,18 п. м.

В Себежском районе капитально обновлен мост через реку Ливица (Идрянка) на км 9+550 автомобильной дороги Толкачево-Себеж-Заситино в Себежском районе протяженностью 30,7 п. м.

В Опочецком районе в рамках капитального ремонта автомобильной дороги Новоржев – Опочка на участке км 51+180 – км 56+000 завершен капремонт моста через реку Кудка протяженностью 29,1 п. м.

Также капитально обновлены три мостовых сооружения в Псковском районе: мост через реку Лочкина на 48-м км автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы –Кингисепп – Краколье протяженностью 29,1 п. м: мост через реку Шумилка на км 25+050 автомобильной дороги Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы протяженностью 13,1 п. м; мост через реку Кебца на км 4+350 автомобильной дороги Подборовье – Лопатово-Боровичи протяженностью 33,1 п. м.