Ремонт дороги на улице Поземского поставлен на паузу из-за необходимости перекладки сетей. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.
«Там есть сети, которые необходимо сделать. К сожалению, пришлось на время уйти с объекта. Это доставляет определенный дискомфорт», - сказал Борис Елкин. В ближайшее время подрядчик вернется на объект доделать оставшуюся часть работ.
«Думаю, что это вопрос месяца, к концу сентября мы этот объект закончим и запустим полноценное движение», - сообщил Борис Елкин.
Движение транспорта будет организовано по новой схеме вокруг скейт-парка, с устройством дополнительных светофорных объектов.
В администрацию города уже поступило первое обращение о том, что вдоль улицы Шоссейной оставили мало парковок. «Это все таки проездная магистраль, там, может быть, не так много, их и возможно сделать», - добавил Борис Елкин.
Напомним, ремонт участка дороги от улицы Алмазной до улицы Ипподромной завершает обновление всей улицы Поземского. Будет организовано движение вокруг скейт-парка. По контракту работы планируется выполнить до 28 сентября 2026 года. Ремонт проводится в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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