Ремонт дороги на улице Поземского поставлен на паузу из-за необходимости перекладки сетей. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

«Там есть сети, которые необходимо сделать. К сожалению, пришлось на время уйти с объекта. Это доставляет определенный дискомфорт», - сказал Борис Елкин. В ближайшее время подрядчик вернется на объект доделать оставшуюся часть работ.

«Наработки уже есть. Там нижний слой асфальта в большинстве лежит. Где-то, на новых съездах еще надо уложить и нижний слой»,-рассказал гость эфира.

«Думаю, что это вопрос месяца, к концу сентября мы этот объект закончим и запустим полноценное движение», - сообщил Борис Елкин.

Движение транспорта будет организовано по новой схеме вокруг скейт-парка, с устройством дополнительных светофорных объектов.

«Место интересное. Самое главное - сделать его безопасным. Потому что скейт-парк - это дети, а дети должны, конечно, передвигаться безопасно. Поэтому дополнительные светофорные объекты там тоже появятся. Наша задача сделать этот квартал сделать таким, чтобы он и увеличил пропускную способность, но и при этом чтобы все было безопасно для автомобилистов и пешеходов», – подчеркнул глава Пскова.

В администрацию города уже поступило первое обращение о том, что вдоль улицы Шоссейной оставили мало парковок. «Это все таки проездная магистраль, там, может быть, не так много, их и возможно сделать», - добавил Борис Елкин.

Напомним, ремонт участка дороги от улицы Алмазной до улицы Ипподромной завершает обновление всей улицы Поземского. Будет организовано движение вокруг скейт-парка. По контракту работы планируется выполнить до 28 сентября 2026 года. Ремонт проводится в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».