АвтоМир / Дороги

Порядка 30 жалоб на ненадлежащую уборку от снега поступило с начала февраля в Псковской области

Вопросы содержания дорог с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым и председателем комитета по региональному контролю и надзору Андреем Кирилёнком обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Погода непростая: частые переходы через 0 и ледяные дожди. Подрядчикам нужно работать с удвоенными силами, чтобы содержать дороги в нормативном состоянии. С начала месяца поступило порядка 30 жалоб на ненадлежащие уборку от снега и противогололёдную обработку. Все обращения отрабатываются. Поручил усилить контроль над подрядными организациями в части содержания и обслуживания федеральных и региональных трасс», - написал он.

Организациям, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, рекомендовано провести с водителями дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД, утончил губернатор

«Главы муниципалитетов также взяли вопрос на особый контроль. Все обращения жителей должны оперативно отрабатываться», - заключил он.