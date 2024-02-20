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Работы по строительству моста на Северном обходе Пскова будут вестись круглосуточно до 20 марта

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковском районе ведется строительство Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс). Дорожные работы по строительству объекта будут вестись круглосуточно до 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Общая протяженность объекта – 8,736 км. Автомобильная дорога и мост через реку Великую соединят региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и федеральную трассу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой.

В ходе строительства моста через реку Великую подрядчик выполняет работы по возведению промежуточных железобетонных опор, а также подготовительные работы для монтажа пролетного строения с привлечением крупногабаритной спецтехники.

До 20 марта работы на мосту подрядчик планирует производить круглосуточно. Необходимость непрерывного производства работ обусловлена большим объемом работ, ограничением во времени из-за приближающегося периода нереста промысловых рыб в акватории реки Великой, а также особенностями технологических процессов.

Кроме того, в ходе строительства дороги ведется завоз инертных строительных материалов на территорию строительных городков, специалисты приступили к формированию земельного полотна.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и ГБУ ПО «Псковавтодор» приносят извинения за временные неудобства, связанные со строительством объекта.