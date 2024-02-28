АвтоМир / Дороги

Ливневую канализацию переделают на улице Некрасова в Пскове

Ливневую канализацию переделают на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«С ливневой канализацией прогресс будет виден, когда пройдет сильный дождь. Сейчас есть локальные места, где есть подтопление. Это связано с замершими люками. В рамках "Формирования комфортной городской среды" во дворах стараемся отводить воду на естественный рельеф», - сказал он.

Глава города отметил, что удалось избавиться от известной лужи на проспекте Энтузиастов.

«Планируем начать ремонт улицы Некрасова, переделаем ливневую канализацию на улице Некрасова и Карла Маркса. Начнем с сетей. Все болевые точки знаем», - добавил Борис Елкин.